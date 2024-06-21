Войти | Зарегистрироваться
07:30

пятница,
28 июня
Онлайн
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Подоляк: В Україні поки не планують знижувати мобілізаційний вік

27.06.2024 / 17:27
В Україні поки не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Обговорюється лише економічне бронювання.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю "Новини. Live".

"Ні. Є відповідна реакція представників галузевого комітету Верховної Ради, понизити верхню планку до 50 років, і понизити з 25 нижче, немає таких пропозицій", - сказав Подоляк.

На його думку, потрібно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати", але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей".

"Тому що це і соціальні виплати, і зарплата, і амуніція. На одного військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки. Тому економічне бронювання має сенс", - каже радник керівника ОП.

Водночас, Подоляк визнав, що економічне бронювання – це складне питання, бо це питання справедливості як такої.

"Все, більше нічого не обговорюється і на сьогодні планів, знизити мобілізаційний вік до 21 року, немає", - підсумував він.

Подоляк, мобілізація
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 июня
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.