Подоляк: В Україні поки не планують знижувати мобілізаційний вік

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю "Новини. Live".

"Ні. Є відповідна реакція представників галузевого комітету Верховної Ради, понизити верхню планку до 50 років, і понизити з 25 нижче, немає таких пропозицій", - сказав Подоляк.

На його думку, потрібно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати", але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей".

"Тому що це і соціальні виплати, і зарплата, і амуніція. На одного військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки. Тому економічне бронювання має сенс", - каже радник керівника ОП.

Водночас, Подоляк визнав, що економічне бронювання – це складне питання, бо це питання справедливості як такої.

"Все, більше нічого не обговорюється і на сьогодні планів, знизити мобілізаційний вік до 21 року, немає", - підсумував він.