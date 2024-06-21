Столтенберг: росія почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю агентству AFP, пишуть Українські новини з посиланням на Європейську правду.

Столтенберг зазначив, що росія почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, "але поки що лише з незначними успіхами".

"І у нас немає жодних інших ознак або причин вважати, що росія має можливості, сили для значних проривів", – додав він.

Генсек Альянсу, однак, застеріг, що рф, ймовірно, "продовжить просуватися по лінії фронту" і завдавати авіаударів по Україні.

"Але ми бачимо, що українці змогли утримати лінію фронту. Вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам – як уздовж лінії фронту, так і ударами вглибину російської території", – зазначив Столтенберг.