Джонсон: Двозначність НАТО щодо України стала одним із факторів, які спонукали путіна до вторгнення

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що хронічна стратегічна двозначність НАТО щодо України стала одним із факторів, які спонукали російського диктатора володимира вутіна до вторгнення.

Джонсон написав про це в есеї "Україна має стати членом НАТО зараз" для збірки "Війна і нові горизонти".

"Ми дозволили собі говорити піднесено й легковажно про членство України в Північноатлантичному альянсі, не склавши жодного реалістичного плану чи програми, які підкріплювали би цю обіцянку. Самим лише озвученням перспективи членства України, цієї великої і в минулому невіддільної частини Радянського Союзу, ми, певна річ, зачепили росію за живе", - пише він.

Джонсон каже, що НАТО нічого не зробило, щоб "перевести цю обіцянку в практичну площину".

"Ми нічого не зробили для захист України. Не обіцянка членства в НАТО стала фатальною, а неспроможність її дотриматися", - наголосив експрем'єр.

путін відчув "вагання і в'ялу рішучість" та припустився катастрофічної помилки. Він вирішив, що Захід не буде допомагати українцям.

"Він помилився. Проте й ми помилилися в нашій неоднозначності. Урок для нас нині такий: будь-яка подібна двозначність має зникнути. Час формально запустити процес прийняття України в НАТО. Це означає, що на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року ми повинні надіслати Україні повноцінне запрошення приєднатися до Альянсу, щойно закінчиться війна", - заявив Джонсон.

Усі аргументи проти членства України в НАТО погані. Їх потрібно відкинути перед самітом у Вашингтоні у 2024-му.

"Спочатку пропоную позбутися цієї думки вголос або десь глибоко в душі, що членство в НАТО є ніби якимось козирем, який треба буде розіграти під час майбутніх перемовин із путіним. Ще є ті, хто досі вірить у вирішення війни шляхом перемовин на противагу перемозі України. Ці люди вважають, що членство України в НАТО - це якась цінність, якою можна торгувати", - написав він.

Є декілька версій угоди, але всі з них мерзенні.

"Всі ці різні варіанти залежать від масштабу українського успіху на полі бою. Якщо українці йтимуть уперед і повернуть великий шматок сухопутного коридору, то припускають, що Захід міг би наказати путіну забиратися з усієї України (включно з Донбасом і Кримом), і тоді ми б погодилися, що Україна не буде членом НАТО. Якщо становище більше виглядатиме як безвихідне, Захід може сказати путіну: "Забирайся з території, окупованої після 24 лютого, а ми подбаємо про те, щоб Україна не вступила в НАТО", - вказав Джонсон.

Будь-який із цих кроків призвів би до катастрофи.

"Якщо ця трагедія закінчиться тим, що Україна не зможе й не приєднається до НАТО, ми не лише не виконаємо всіх обіцянок Альянсу включно з тими, що були дані у Вільнюсі, буде ще гірше. Це означатиме відмову від головного принципового питання, що обговорювалося до вторгнення путіна, коли той постійно заохочував НАТО дати йому обіцянку не приймати Україну", - вказав Джонсон.