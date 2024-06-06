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Німеччина: Україні необхідно дозволити запобігати атакам з боку росії для кращого захисту життів мирного населення

05.06.2024 / 14:21
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловив жаль, що уряд на чолі з Олаф Шольцом не дозволив Україні завдавати ударів наданою зброєю по території рф раніше.

Про це Габек сказав в інтерв’ю Augsburger Allgemeine, повідомляє "Європейська правда".

Віцеканцлер зазначив, що Україні необхідно дозволити запобігати атакам з боку росії для кращого захисту життів мирного населення.

Заборона на удари по рф означатиме загибель більшої кількості людей, додав він.

"Зараз дозвіл стосується точно локалізованого регіону навколо Харкова. Для самооборони, для захисту. Але правильно й те, що все, що ми вирішили, можна було б вирішити швидше", – сказав Габек.

Водночас він захищає Шольца від звинувачень у затягуванні процесу.

"Зволікання – це неправильне слово. Нам належить ухвалити дуже важкі рішення, тому добре все ретельно зважити. У цьому випадку було ухвалено правильне рішення", – додав Габек.

Німеччина, Габек
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