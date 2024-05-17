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Кулеба: Ніхто, крім самої росії, ескалацію не провокує

22.05.2024 / 18:30
Україна закликає європейських партнерів допомагати у збиванні ракет росії над своєю територією.

Якщо ж союзники вбачають у цьому ризик ескалації війни, є альтернатива.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з його колегою з Німеччини Анналеною Бербок.

«Ми просимо партнерів розглянути можливість перехоплювати ракети, не літаки, а шматки заліза. Є альтернатива – просто надайте всі необхідні нам засоби. Ми тоді самі перехоплюватимемо ракети», – пояснив дипломат.

За словами Кулеби, деякі партнери вагаються, коли йдеться про збивання ракет, оскільки вважають це можливою провокацією до нової ескалації.

Глава МЗС зазначив, що подібна позиція – маніпуляція, адже ніхто, крім самої росії, ескалацію не провокує.

Проте Захід може збільшити постачання технічних засобів, щоб Україна могла сама перехоплювати боєголовки окупантів. Йдеться про системи ППО та бойові літаки.

Кулеба
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