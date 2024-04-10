РНБО: Важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію, може стати ще гірше

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко, повідомив The Economist.

"Дуже важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію. Може стати ще гірше", - сказав Литвиненко.

"Якщо Захід не зупинить це, то згодом він заплатить більше, причому власними життями. Допомога Україні - це не благодійність", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав, що партнери України мають допомагати зброєю швидше і в достатній кількості. Через відсутність у ЗСУ ресурсів і необхідної кількості боєприпасів російські окупаційні війська окопалися на півдні України, заявив генерал.