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Лубінець: В Україні планують виплачувати грошову допомогу людям, які зазнали сексуального насильства

16.04.2024 / 18:30
В Україні планують виплачувати грошову допомогу людям, які зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів.

росія використовує сексуальне насильство як засіб психологічного тиску, спосіб залякування людей на тимчасово окупованих територіях, а також для тортур військовополонених.

«Це грубе порушення одного з фундаментальних прав людини – на особисту недоторканість особи», – сказав Лубінець.

За його словами, це може бути класифіковане як злочин проти людяності або частина актів геноциду.

Для виплати компенсацій постраждалим була створена наглядова рада, яка відповідає за перегляд і затвердження документів, а також формування статистичної інформації про підтверджені випадки сексуального насильства під час війни.

Проєкт передбачає виплату компенсацій  у розмірі €3 тис. від Global Survivors Fund для 500 постраждалих.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що тим, хто звернеться по допомогу, конфіденційність даних гарантується.

Лубінець
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