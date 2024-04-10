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У СБУ розповіли про оновлення морських дронів Sea Baby

16.04.2024 / 10:12
Морські дрони СБУ Sea Baby вже докорінно змінили концепцію військово-морських операцій, а у майбутньому вони зможуть протистояти цілим ворожим флотам, які будуть безсильними перед цією новою технологічною зброєю.

Про це в інтерв’ю Youtube-каналу «Кровна Помста» розповів співробітник військової контррозвідки СБУ на псевдо «Генерал кровної помсти», який керував одним із морських дронів Sea Baby, що вразили Кримський міст у 2023 році, передає Укрінформ.

«Армія морських дронів може ефективно боротися з цілими ворожими флотами, які коштують мільярди доларів і на які працюють цілі концерни. Маючи сотню-дві таких морських дронів з можливістю індивідуальної адаптації їх до сучасних сценаріїв ведення бойових дій, ворожий флот можна просто закрити у бухтах противника», - зазначив спецпризначенець СБУ.

Він додав, що за таких обставин ворожий флот стане тягарем, а не корисним інструментом у досягненні військових цілей, адже він просто не зможе нікуди вирушити.

Співробітник СБУ також поділився технічними деталями нещодавно представленого нового покоління дронів СБУ. Ця версія Sea Baby має покращені аквадинамічні та технологічні характеристики.

«Дрон може проходити понад 1 тисячу кілометрів, несучи більш як 1 тонну корисного навантаження. Завдяки цьому Sea Baby є багатофункціональною платформою з можливістю встановлення на нього різних модулів озброєння для знищення ворожих цілей, а не тільки дроном-камікадзе», - наголосив спецпризначенець СБУ.

За його словами, у майбутньому морські дрони застосовуватимуть на всіх континентах в умовах водного простору, а в сучасних війнах перевагу матиме той, хто використовує інтелект та інноваційність для створення сучасної технологічної зброї, а не армія, у якої більше живої сили.

СБУ, дрони, Sea Baby
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