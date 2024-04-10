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СNN: Трамп, у разі перемоги, використовуватиме надання допомоги Україні, щоб посадити її за стіл переговорів з рф

12.04.2024 / 18:30
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп у разі перемоги використовуватиме надання військової допомоги Україні, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів.

Про це повідомили журналісти СNN, посилаючись на власні джерела.

Вже наступного дня після інавгурації Трамп зв’яжеться з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором рф володимиром путіним для початку “координації переговорного процесу”.

Для переконливості своєї позиції новий президент США використає військову допомогу: якщо Київ хоче отримувати озброєння від Вашингтона, потрібно розпочинати переговори з москвою.

«Те саме стосується й росії. Якщо вона не хоче великої підтримки для України, то треба сідати за стіл», – зазначив співрозмовник CNN.

При цьому джерело наголосило, що подібні наміри Трампа зовсім не означають, що він збирається здати Україну або віддати путіну все, що той забажає.

Раніше The Washington Post публікували так званий мирний план Дональда Трампа, що просочився з анонімних джерел.

Суть його полягає в тому, щоб змусити офіційний Київ поступитися росії українським Кримом і територією окупованого Донбасу.

Водночас у Трампа заперечують повідомлення про здачу територій України російським військам для завершення повномасштабної війни.

Радник передвиборчого штабу Трампа Джейсон Міллер назвав матеріал The Washington Post фейковою новиною.

Трамп, СNN
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