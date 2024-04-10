Оксфордський університет: росія посіла перше місце в світовому рейтингу кіберзлочинності

Про це повідомляється на сайті Оксфордського університету.

Зазначається, що загроза кіберзлочинності нерівномірно розподілена по всьому світу. Так, найпершою у рейтингу кіберзлочинності стала росія (58,39 бала), за нею із великим відривом йдуть Україна (36,44 бала), Китай (27,86 бала), США (25,01 бала), Нігерія (21,28 бала) та Румунія (14,83 бала). Велика Британія посіла восьме місце у списку із 9,01 балами.

Як вважають експерти Оксфордського університету, російські кіберзлочинці вважаються найпрофесійнішими та технічно найбільш кваліфікованими у світі, і їхні злочини мають найбільший вплив.

Світовий рейтинг кіберзлочинності (World Cybercrime Index) був розроблений авторами із Оксфордського університету та Університету Нового Південного Вельсу і є результатом трьох років інтенсивних досліджень. Дані, які лежать в основі рейтингу, були зібрані шляхом опитування провідних експертів із кіберзлочинності з усього світу.