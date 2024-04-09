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Bild: Уряд Німеччини передав Україні значно меншу суму, ніж заявляє

09.04.2024 / 15:23
Уряд Німеччини заявляв, що передав Україні військової допомоги на суму у 28 млрд євро, але дані свідчать про значно меншу суму.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зокрема, частина з 6 млрд євро - близько 2,6 млрд євро - що були обіцяні як військова допомога Києву, піде іншим країнам і на переозброєння Бундесверу. Сума розміром у 3,4 млрд євро планується повернути Німеччині з коштів ЄС.

Реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить тільки 21,7 млрд євро, що на 23% менше, ніж запевняє влада, наголошує видання.

Проте навіть ця сума може бути не точною. Депутат Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенс заявив, що в реальності Києву поки що передано лишень 10,2 млрд євро воєнної допомоги від Німеччини.

"Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми", – зазаначив політик в коментарі Bild.

допомога, Німеччина
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