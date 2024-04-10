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Волкер припускає, що США схвалять додаткову допомогу Україні у квітні

10.04.2024 / 17:27
У квітні цього року у США схвалять додаткову допомогу Україні у розмірі $61 млрд.

Так вважає американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер, пише gazeta.ua з посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що додаткова допомога Україні становитиме 61 мільярдів. І я вірю, що її буде схвалено цього місяця. Я помилявся раніше. Я готовий знову помилитися. Але ви, можливо, пам'ятаєте, я був тут, у Києві, у травні минулого року, і мене запитали про запит адміністрації на 15 мільярдів, і я сказав: ні, буде 60, і це тому, що ніхто не хоче голосувати з цього питання двічі", - заявив він.

Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися виборами президента.

"Ми хочемо домогтися цього, а потім проводити президентські вибори. Це буде 60 мільярдів, і це буде тільки один раз голосуватися, а потім у нас будуть президентські вибори", - заявив він.

Волкер наголосив, що 80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.

"Причина в базовій математиці. Вісімдесят відсотків членів Палати представників, як республіканців, так і демократів, підтримують допомогу Україні. Вони хочуть, щоб це сталося. Якщо ви винесете проєкт на розгляд Палати представників, ви отримаєте від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти голосів", - підкреслив дипломат.

Волкер
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