Войти | Зарегистрироваться
21:46

четверг,
21 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги у 4,5 млрд євро

21.03.2024 / 14:21
Європейська комісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Про це на брифінгу в Брюсселі у середу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС оголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

Він зауважив, що перший транш, як і очікували, склав 4,5 млрд євро.

"Ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України", – сказав Боррель.

Сьогодні Європейська рада обговорить, як пришвидшити приєднання України до ЄС, додав він.

Боррель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 марта
20 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.