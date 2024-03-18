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Єврокомісія: Перші кошти від заморожених російських активів можуть бути виплачені Україні вже в липні

21.03.2024 / 18:30
Європейська комісія планує розблокувати заморожені активи російського центробанку, щоб переказувати Україні €3 млрд на рік із прибутків активів. Причому перші кошти можуть бути виплачені вже в липні.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Euronews.

російський центральний банк тримає близько €210 млрд в ЄС – переважно в депозитарії Euroclear у Бельгії, які були заморожені від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

90% від цієї суми хочуть спрямувати через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решту — на відновлення та реконструкцію.

Точна сума, яку можуть передавати Україні щороку, буде залежати від глобальних процентних ставок. Ці кошти надходять із прибутків активів російського Центробанку, які зберігаються в різних валютах у країнах ЄС.

Окрім цих прибутків, Україна також щороку отримуватиме 25% податку, який уряд Бельгії накладає на прибуток. Очікується, що у 2024 році це становитиме €1,7 млрд, з яких €1,5 млрд виплатять цього року.

Пропозиція ЄС зараз не передбачає конфіскації капіталу російських активів, а лише використання отриманих із них прибутків. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що ЄС скоординував цей крок із країнами G7 — США, Канадою, Великою Британією та Японією.

Домбровскіс
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