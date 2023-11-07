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ЄК розглядає всі можливі шляхи фінансування України

10.11.2023 / 09:10
Європейська комісія розглядає всі можливі шляхи фінансування України, але розраховує на прийняття Радою ЄС Українського фонду, з якого здійснюватиметься фінансова допомога Києву у 2024-2027 роках.

"Дефіцит фінансування України, ймовірно, залишиться величезним", - заявив у четвер виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс за підсумками засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань (ЕКОФІН).

"З боку ЄС нам треба домогтися швидкого прогресу в прийнятті Українського фонду", - продовжив він, маючи на увазі спеціальний фінансовий інструмент, розроблений Єврокомісією для допомоги Україні, який мають затвердити всі 27 членів союзу.

"Насамперед нам потрібно, щоб Рада ЄС затвердила фонд. Україна має представити свій план (витрат). Його потрібно оцінити. Усе це потребує часу", - пояснив він.

ЄС був найбільшим донором України цього року. Обсяг виплат у 2023 році в рамках додаткової програми макрофінансової допомоги (Macro Financial Assistance Plus) становить EUR15 млрд. Останній платіж було здійснено два тижні тому. До кінця року буде виділено ще два транші, повідомив Домбровскіс.

Проблема починається з нового року, зазначив він, але дав зрозуміти, що катастрофи не станеться, якщо фонд не буде своєчасно затверджено (через вето Угорщини).

"Одним з можливих додаткових джерел доходів можуть стати знерухомлені російські активи", - припустив він.

Єврокомісія вітає угоду країн G7, якої було досягнуто минулого місяця в Марракеші, щодо вивчення можливості використання надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених суверенних активів Росії, для підтримки України, її відбудови та реконструкції.

Домбровскіс, ЕКОФІН
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