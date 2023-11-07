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Кулеба запропонував колегам з G7 нарощувати обсяги спільного виробництва зброї

09.11.2023 / 09:10
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який узяв участь у міністерському засіданні "Великої сімки" (G7) у Брюсселі на запрошення Японського головування, звернув увагу колег на пріоритетність подальшої військової підтримки України та нарощування обсягів спільного виробництва зброї та боєприпасів, повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

"Час створити спільний простір оборонних індустрій держав-членів "Групи семи", Європейського Союзу та держав-кандидатів на членство в ЄС. Оборонні індустрії - це м’язи вільного світу, і ми маємо їх накачати якомога швидше. Цього потребує реальність. Я закликаю вас розглянути спільну політику виробництва та постачання зброї", - заявив Кулеба.

Міністр нагадав про проведення у вересні в Україні Міжнародного форуму оборонних індустрій, у якому взяли участь 252 провідні оборонні компанії з понад 30 країн світу, та закликав співрозмовників активно заохочувати оборонні компанії у своїх країнах до співпраці з українськими партнерами та спільного оборонного виробництва.

У МЗС України зазначають, що міністри закордонних справ країн G7 висловили беззастережну підтримку України.

Кулеба висловив удячність країнам G7 за підтримку України в боротьбі проти російської агресії та наголосив на пріоритетній важливості спільної роботи над подальшим просуванням української Формули миру. "Закликаю вас разом посилити зусилля з просування Формули миру президента Зеленського, розширення географії її підтримки. Відновлення принципів Статуту ООН і створення ефективних механізмів запобігання війнам - в інтересах усіх держав", - наголосив міністр.

G7, Кулеба
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