Кулеба запропонував колегам з G7 нарощувати обсяги спільного виробництва зброї

"Час створити спільний простір оборонних індустрій держав-членів "Групи семи", Європейського Союзу та держав-кандидатів на членство в ЄС. Оборонні індустрії - це м’язи вільного світу, і ми маємо їх накачати якомога швидше. Цього потребує реальність. Я закликаю вас розглянути спільну політику виробництва та постачання зброї", - заявив Кулеба.

Міністр нагадав про проведення у вересні в Україні Міжнародного форуму оборонних індустрій, у якому взяли участь 252 провідні оборонні компанії з понад 30 країн світу, та закликав співрозмовників активно заохочувати оборонні компанії у своїх країнах до співпраці з українськими партнерами та спільного оборонного виробництва.

У МЗС України зазначають, що міністри закордонних справ країн G7 висловили беззастережну підтримку України.

Кулеба висловив удячність країнам G7 за підтримку України в боротьбі проти російської агресії та наголосив на пріоритетній важливості спільної роботи над подальшим просуванням української Формули миру. "Закликаю вас разом посилити зусилля з просування Формули миру президента Зеленського, розширення географії її підтримки. Відновлення принципів Статуту ООН і створення ефективних механізмів запобігання війнам - в інтересах усіх держав", - наголосив міністр.