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Шмигаль: Ми переводимо експериментальний проєкт єПідприємець на постійну основу

08.11.2023 / 15:23
Кабінет Міністрів переводить експериментальний проєкт єПідприємець на постійну основу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 7 листопада.

"Уряд продовжує курс на створення максимально зручних умов для створення та ведення підприємництва в Україні. Сьогодні переводимо експериментальний проєкт єПідприємець на постійну основу", - розповів голова українського уряду.

Він пояснив, що мова про можливість через портал Дія скористатися цілим пакетом послуг:

  • державна реєстрація фізособи-підприємця;
  • реєстрація змін про ФОП;
  • повідомлення про використання єдиного рахунка;
  • реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ;
  • відкриття банківського рахунка.

"Загалом комплексна послуга єПідприємець передбачає 12 опцій. Таким чином, ми прибираємо бюрократію, радикально економимо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг", - пояснив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, влада планує запустити протягом наступних трьох років 63 нові цифрові продукти.

Шмигаль, єПідприємець
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