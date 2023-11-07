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Конгрес США закликають виділити майже 12 млрд доларів на фінансування допомоги Україні

08.11.2023 / 11:14
Глави Міністерства фінансів, Пентагону та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки закликали Конгрес виділити 11,8 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Про це сказано у заяві чиновників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного нагляду та прозорості та підкріплюється значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів з G7 та Міжнародного валютного фонду", - підкреслили у листі лідерам Конгресу міністр фінансів Джаннет Йеллен, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

При цьому президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання 106 млрд доларів. Частину з них хочуть направити на фінансування передачі озброєння Україні. Також у пакеті передбачено допомогу Ізраїлю та захист південного кордону США.

Відповідний законопроект поки що так і не розглянули конгресмени. Наразі республіканці в Сенаті висунули свої умови для підтримки ініціативи. Вони хочуть змін у міграційній політиці.

Варто зауважити, що останній пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів США виділили 3 листопада.

допомога, Конгрес
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