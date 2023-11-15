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США можуть до кінця року ухвалити додатковий пакет допомоги Україні та Ізраїлю

20.11.2023 / 11:14
Лідери Конгресу США сподіваються до кінця року ухвалити додатковий пакет заходів із надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Амбітні терміни мають на увазі досягнення угоди, що задовольняє запити Міністерства оборони США на фінансування допомоги зонам конфліктів, і одночасне розроблення імміграційного пакету, який не тільки забезпечить ресурси на охорону кордонів, а й міститиме низку змін у політиці, щоб заспокоїти консерваторів і не відштовхнути прогресивних демократів.

Палата представників США, очолювана республіканцями, вже ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, однак він передбачає значні скорочення податкової служби і виключає гуманітарну допомогу - обидва пункти Білий дім і сенатські демократи вважають неприйнятними. Питання полягає в тому, як відбуватиметься наступний етап переговорів.

Лідери Сенату, як республіканці, так і демократи, вважають, що найкращий шлях до розроблення закону, який матиме шанси пройти обидві палати й отримати підпис президента Джо Байдена, найімовірніше, пролягатиме через Сенат, де є можливість для двопартійних переговорів.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер дав зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги буде для нього одним із головних пріоритетів у період між Днем подяки та Різдвом.

"Я знаю, що обидві сторони щиро зацікавлені у схваленні допомоги Ізраїлю та Україні, а також у наданні допомоги невинним мирним жителям Гази. Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня подяки", - заявив він.

допомога, Конгрес
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