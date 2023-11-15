НКРЕКП розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл електроенергії

Про це повідомив очільник Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

У рамках процедури проєкти відповідних постанов розміщують на офіційному вебсайті регулятора задля отримання зауважень і пропозицій.

"Остаточні рішення прийматимуться з урахуванням усіх сторін, зокрема, споживачів, держави та гравців ринку [...] У наш час непросто не тільки енергетикам, непросто й усім іншим: споживачам, юридичним особам. І необхідне виважене консолідоване рішення, яке б дозволило працювати нашій економіці, сплачувати податки до бюджету та фінансувати захисників. Тому дуже непрості будуть дискусії та непрості рішення", – висловився Ущаповський.

Згідно з проєктами рішень Нацкомісії, для операторів систем передачі електроенергії передбачається підвищення тарифів.

Зокрема, компанії "ДТЕК Київські електромережі", яка забезпечує електропостачання столиці, пропонуються такі тарифи на послуги з розподілу для споживачів та операторів установок зберігання енергії:

перший клас напруги – 200,35 грн за мегават-годину (без ПДВ);

другий клас напруги – 785,53 грн за мегават-годину (без ПДВ).

Наразі ж ці тарифи становлять 181,60 та 733,70 грн відповідно.

Паралельно регулятор планує з 1 січня збільшити тариф на послуги із передачі електроенергії від НЕК "Укренерго" на 22% – до 592,89 грн/МВт·год.

Також передбачається збільшення тарифу на диспетчерське управління на 5% – до 100,37 грн/МВт·год.

Наразі це лише проєкти рішень, які можуть відкорегувати до остаточного ухвалення. І хоч зміна таких тарифів прямо не вплине на побутових споживачів, вищі ціни зачеплять промислових виробників, що може призвести до підвищення цін на товари та послуги для жителів країни.