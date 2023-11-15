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НКРЕКП розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл електроенергії

17.11.2023 / 15:23
Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала процедуру перегляду тарифів на розподіл електроенергії для обленерго та тарифів на послуги постачальників універсальних послуг. Зміни передбачені на 2024 рік.

Про це повідомив очільник Нацкомісії Костянтин Ущаповський.

У рамках процедури проєкти відповідних постанов розміщують на офіційному вебсайті регулятора задля отримання зауважень і пропозицій.

"Остаточні рішення прийматимуться з урахуванням усіх сторін, зокрема, споживачів, держави та гравців ринку [...] У наш час непросто не тільки енергетикам, непросто й усім іншим: споживачам, юридичним особам. І необхідне виважене консолідоване рішення, яке б дозволило працювати нашій економіці, сплачувати податки до бюджету та фінансувати захисників. Тому дуже непрості будуть дискусії та непрості рішення", – висловився Ущаповський.

Згідно з проєктами рішень Нацкомісії, для операторів систем передачі електроенергії передбачається підвищення тарифів.

Зокрема, компанії "ДТЕК Київські електромережі", яка забезпечує електропостачання столиці, пропонуються такі тарифи на послуги з розподілу для споживачів та операторів установок зберігання енергії:

  • перший клас напруги – 200,35 грн за мегават-годину (без ПДВ);
  • другий клас напруги – 785,53 грн за мегават-годину (без ПДВ).

Наразі ж ці тарифи становлять 181,60 та 733,70 грн відповідно.

Паралельно регулятор планує з 1 січня збільшити тариф на послуги із передачі електроенергії від НЕК "Укренерго" на 22% – до 592,89 грн/МВт·год.

Також передбачається збільшення тарифу на диспетчерське управління на 5% – до 100,37 грн/МВт·год.

Наразі це лише проєкти рішень, які можуть відкорегувати до остаточного ухвалення. І хоч зміна таких тарифів прямо не вплине на побутових споживачів, вищі ціни зачеплять промислових виробників, що може призвести до підвищення цін на товари та послуги для жителів країни.

Ущаповський
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