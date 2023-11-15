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Reuters: Вилучення з бюджету Німеччини 60 млрд євро змусило федеральний уряд відкласти голосування за нього

17.11.2023 / 13:19
Німецький уряд намагається залатати фінансову діру у бюджеті після того, як Конституційний суд заборонив перевести невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Рішення Конституційного суду про вилучення з бюджету 60 млрд євро змусило федеральний уряд відкласти офіційне голосування в бюджетному комітеті до наступного тижня.

Воно також завдало серйозного удару по і без того розколотій коаліції на чолі з канцлером Олафом Шольцом, у той час, коли найбільша економіка Європи балансує на межі рецесії.

Міністр економіки Роберт Габек, член партії Зелених, яка виступає за збільшення субсидій, назвав це рішення "величезним ударом по промисловій політиці".

Виступаючи в парламенті, він попередив, що рішення суду ставить під загрозу підтримку металургійного сектору, який розраховує на субсидії для декарбонізації та збереження конкурентоспроможності.

"Вчорашнє рішення – це важкий виклик для цієї галузі. Тому ми повинні знайти гроші в іншому місці", – зазначив Габек.

Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що уряд дотримуватиметься своїх основних політичних принципів, включаючи відсутність підвищення податків та дотримання конституційно закріпленого "боргового гальма".

Німеччина
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