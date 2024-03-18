МО Британії: російський експорт зброї за 10 років впав на 53%,

Про це ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Як зазнають у британській розвідці, за даними дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру російський експорт зброї впав на 53% між періодами 2014-2018 роках та 2019-2023 роках.

росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту зброї. Минулого року обсяг експорту російської зброї був на 52% меншим, ніж у 2022 році. У 2023 році лише 12 країн отримали основне російське озброєння порівняно з 31 країною у 2019 році.

«Зменшення, ймовірно, пов’язане з декількома факторами, зокрема тим, що росія надає пріоритет обладнання для операцій в Україні через безперервні втрати на полі бою, а також зниження попиту клієнтів через ризик відповідних санкцій і глобальне засудження відповідальності росії за війну», - зазначають розвідці.