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Свириденко: Реальне зростання ВВП України за перші два місяці 2024 року склало 3,6%

18.03.2024 / 15:23
Реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перші два місяці 2024 року склало 3,6% у порівняні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

"Економіка продовжує демонструвати відновлювальне зростання. У січні-лютому ми оцінюємо зростання ВВП на рівні 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – написала вона.

За словами Свириденко, цьому сприяли кілька чинників, зокрема, інвестиційний попит, сприятливі погодні умови для будівельних робіт, експорт сільськогосподарської продукції, робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці.

"Завдяки позитивним показникам у ключових галузях економіки очікуємо стійке зростання за підсумками всього першого кварталу", – додала перший віцепрем'єр.

ВВП, Свириденко
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