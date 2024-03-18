Свириденко: Реальне зростання ВВП України за перші два місяці 2024 року склало 3,6%

Про це повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

"Економіка продовжує демонструвати відновлювальне зростання. У січні-лютому ми оцінюємо зростання ВВП на рівні 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – написала вона.

За словами Свириденко, цьому сприяли кілька чинників, зокрема, інвестиційний попит, сприятливі погодні умови для будівельних робіт, експорт сільськогосподарської продукції, робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці.

"Завдяки позитивним показникам у ключових галузях економіки очікуємо стійке зростання за підсумками всього першого кварталу", – додала перший віцепрем'єр.