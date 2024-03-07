Площа угідь, які у 2024 році можуть використовуватися в сільгоспдіяльності скоротилася на 26%, - дослідження

Такі дані наведено в дослідженні динаміки земельного фонду України після початку війни, проведеному Київською школою економіки (KSE), Поліським національним університетом і Національним університетом біоресурсів і природокористування.

Дослідники зазначили, що найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році території Луганської (100%), Херсонської (95%), Чернігівської (80%), Запорізької (74%), Сумської (70%) та Донецької (64%) областей.

Згідно з повідомленням, загалом частка площі території України, що постраждала від окупації, мінування та ведення бойових дій, від загальної площі країни становила 31,74%.

Площа ріллі та перелогів, що не зазначили змін через військову агресію, становила 22 280,45 тис. га, що на 31,93% менше, ніж до початку військових дій. Площа сіножатей і пасовищ скоротилась на 43,45%, передусім через те, що в областях, які найбільше постраждали від військових дій, зосереджена найбільша частка цих земель - від 17,5% у Чернігівській до 21,88% у Луганській областях.

Що стосується лісів та інших вкритих лісом земель, то їхня площа порівняно з довоєнним періодом зменшилася на 26,05% - до 7903,03 тис. га з 10 686,6 тис. га, зазначили експерти.

У результаті успішних дій Збройних сил України у 2022 році та на початку 2023 року території Київської, Житомирської, Чернігівської областей було деокуповано; частину земель Миколаївської та Сумської областей також було повернуто. Але під окупацією в цих регіонах сумарно залишилося 18%.

"У результаті у 2023 році загальна площа земельних ресурсів України за виключенням окупованих територій, зон ведення активних бойових дій, зон уздовж українсько-російського кордону та інших територій, де неможливе ведення господарської діяльності, збільшилась на 13,58% порівняно з 2022 роком – до 46 787,98 тис. га. Зокрема, площа сільськогосподарських угідь збільшилася на 13,19% (у т. ч. за рахунок збільшення ріллі та перелогів на 12,31%), а площа лісів і вкритих лісом земель - на 16,73%", - зазначено в дослідженні.

Станом на початок 2024 року площа території України, придатної для ведення господарської діяльності, становила 48 109,77 тис. га за рахунок деокупації частини Харківської та Херсонської областей.

Площа лісів і вкритих лісом земель збільшилася на 18,53% порівняно з 2022 роком, сільгоспугідь - на 16,69%, зокрема ріллі та перелогів - на 15,31%, сіножатей і пасовищ - на 24,07%, констатували дослідники.