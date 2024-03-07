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Боррель щодо допомоги Україні: Наявні європейські збройні запаси вичерпано
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Посол США: На даний момент 10 тисяч американських солдатів розміщується по всій Польщі
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МО Словаччини: Замість дискусій про відправлення західних військ потрібно обговорити повернення до України чоловіків
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ВМС: російські кораблі вимикають свою систему ідентифікації, щоб вивозити награбоване з території України
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Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"16.02.2024 / 16:25Последние новости рубрики
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Площа угідь, які у 2024 році можуть використовуватися в сільгоспдіяльності скоротилася на 26%, - дослідження
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Експерт: За останні кілька тижнів гривня коливається, але ніякого падіння немає
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S&P: Уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед лицем серйозних військових атак
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Мінфін США: Бездіяльність Конгресу щодо схвалення додаткової допомоги Україні є подарунком росії
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Необычные типы вин, которые стоит попробовать07.03.2024 / 13:06Иногда нам хочется чего-то немного отличающегося от наших вин. Возможно, вы приготовили блюдо, которое требует необычного сочетания. Возможно, вы немного устали от своего любимого вина. Возможно – и это мое оправдание – вы не можете уйти от того факта, что мир вина огромен и разнообразен, а жизнь слишком коротка, чтобы пить одну и ту же бутылку более двух раз.
Может ли генетика быть причиной бесплодия?03.03.2024 / 15:33За последние несколько лет проблема бесплодия стоит крайне остро и не только в нашей стране. Многие семейные пары не могут зачать ребенка естественным путем по самым разным причинам, одна из них генетическая. Нередко репродуктивные проблемы у мужчин и женщин вызваны «мутациями» в структуре генетического аппарата (генома) человека. Это связано с хромосомными аномалиями, эпигенетическими изменениями и т.п. Однако не стоит переживать, ведь многие современные клиники репродуктивной медицины творят чудеса. Они знают, какие метод эффективны в каждом конкретном случае и успешно их используют в своей практике. Доверив свое здоровье клинике репродуктивной медицины LITA, вы узнаете о генетическом бесплодие все и даже больше, но главное - сможете зачать и родить ребенка, о котором так долго мечтаете. Эта клиника специализируется на лечении всех форм бесплодия.Последние новости рубрики
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iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.
Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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