Войти | Зарегистрироваться
02:11

пятница,
01 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Марченко: Щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів

29.02.2024 / 13:19
У 2024 році щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США.

Про це під час онлайн зустрічі фінансового блоку G7 заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише УНН.

28 лютого міністр фінансів України Сергій Марченко виступив онлайн з промовою на зустрічі фінансового блоку G7. У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР.

Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості Держбюджету України та відновлення економіки у 2023 році. Зазначається, що з лютого 2022 року фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько 63 млрд доларів США.

«У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію. У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування», - резюмував міністр фінансів України.

У відомстві розповіли, що Мінфін здійснив всі необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги.

«Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії. Це низка заходів з максимізації доходів державного бюджету та активізація внутрішнього ринку запозичень», - підкреслили в міністерстві.

Міжнародні партнери також відмітили дієвість поточної фінансової політики Мінфіну України, яка сприяє підтримці бюджетної ліквідності.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила на активній роботі Адміністрації Сполучених Штатів з метою затвердити пакет допомоги Україні на 2024 рік.

«За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції. Допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових», - наголосив Сергій Марченко.

Також було обговорено можливість урегулювання питання конфіскації російських активів. По-перше, це дозволить Україні залучити додаткові ресурси, по-друге, росія відчує, що її агресивна війна не буде безкарною.

Марченко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 марта
29 февраля
28 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.