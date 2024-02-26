Українцям пояснили, чому ціни АЗС на паливо пішли вгору

Так, за вихідні автогаз на українських АЗС додав у ціні від 30 до 50 коп. на літрі, а цінники на бензин упевнено прагнуть до позначки 54 грн за літр.

Зовнішні фактори: кордон

Все це відбувається на фоні посилення кризи на польському кордоні, де блокуються українські вантажі.

З документа під назвою "План деблокади", який уряд Дениса Шмигаля запропонував полякам із метою врегулювання ситуації на кордоні, вбачається, що паливо наразі не визнано товаром стратегічного значення.

"Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України. Ми вдячні польському уряду за чітку позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів. Вважаємо, що такий підхід має бути поширено на критично необхідне Україні пальне", - зазначав Шмигаль.

За словами паливного експерта Олександра Сіренка, події на польському кордоні мають прямий влив на ринок пального в Україні.

"Ця подія позначається на ринку газу. Зараз через блокаду ввезення (автогазу) перекрите, і ми намагаємося завозити іншими шляхами. Погана новина - ціна на газ зростає, і минулого тижня цінник в гурті піднявся на 10% на газ", - пояснив експерт.

Логічно передбачити, що допоки протести поляків триватимуть, а план Шмигаля не погоджуватиметься, то стабільність українського паливного ринку продовжує перебувати під загрозою.

Внутрішні фактори: тиск силовиків

Однак, поляки, кордон і протести - не єдині дестабілізуючи чинники, що можуть спровокувати повернення черг автомобілістів на українські АЗС та ліміти на пролив палива.

Внутрішня проблема тиску правоохоронців на бізнес, навіть після особистого втручання президента Володимира Зеленського, поки що залишається актуальною. І гравців паливного ринку вона теж не обходить стороною.

Як вбачається з ухвал дніпровських судів, наразі під пресингом прокурорів у Дніпрі опинилися щонайменше дві українські мережі АЗС - "Прайм" та "Мотто".

У компаній заблоковані рахунки, накладені арешти на майно, транспорт, бензовози, вилучена господарська документація. Одним словом, має місце блокування операційної діяльності компаній, хоч кримінальне провадження, в рамках якого все це відбувається, не стосується самих АЗС. Справа, як йдеться в судових документах, ведеться виключно щодо Павлоградського нафтопереробного заводу.

Під брендом Motto працюють приблизно 70-75 заправок, у Prime до повномасштабного вторгнення було близько 40 заправок.

Мережа "Прайм" з початку війни в Україні у 2014 році, зі слів власника Дмитра Льоушкіна, пережила вже дві релокації. Кожного разу бізнесу вдавалося відновлювати свою роботу і навіть стати одними з ключових імпортерів палива в Україну під час кризи 2022 року.

У прокуратурі Дніпропетровської області, яка й заблокувала роботу операторів українського паливного ринку, до цього часу не зробили щодо цього жодної публічної заяви чи пояснень.

Так чи інакше, однак внутрішній чинник - тиск на бізнес, наразі не менше за польські протести може провокувати підстави для нових кризових проявів на паливному ринку України.