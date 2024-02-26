Войти | Зарегистрироваться
13:20

среда,
28 февраля
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Spiegel: В Україні запаси боєприпасів можуть закінчитися до червня

27.02.2024 / 17:27
В Україні власні запаси боєприпасів можуть закінчитися до червня, а можливо, і раніше. Тим часом Німеччина шукає у всьому світі боєприпаси для української армії, адже "час працює проти європейських союзників України".

Про це пише Spiegel з посиланням на дані західних спецслужб.

За даними видання, представники Німеччини нібито ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

В Індії зберігаються кілька сотень тисяч боєприпасів, однак Берлін тримає перемовини у таємниці, і веде їх через посередників. Все - через позицію Індії, яка бажає зберегти дружні стосунки з Росією.

Журналісти зазначають, що подібні угоди щодо боєприпасів для України можливі і з країнами арабського світу. Деякі з них мають великі запаси.

На думку експертів, з якими розмовляли журналісти, на Балканах і в Африці також є держави, які мають запаси снарядів або можуть виробляти боєприпаси, необхідні Україні.

Німеччина, боєприпаси, Spiegel
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 февраля
27 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.