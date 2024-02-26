Spiegel: В Україні запаси боєприпасів можуть закінчитися до червня

Про це пише Spiegel з посиланням на дані західних спецслужб.

За даними видання, представники Німеччини нібито ведуть таємні переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

В Індії зберігаються кілька сотень тисяч боєприпасів, однак Берлін тримає перемовини у таємниці, і веде їх через посередників. Все - через позицію Індії, яка бажає зберегти дружні стосунки з Росією.

Журналісти зазначають, що подібні угоди щодо боєприпасів для України можливі і з країнами арабського світу. Деякі з них мають великі запаси.

На думку експертів, з якими розмовляли журналісти, на Балканах і в Африці також є держави, які мають запаси снарядів або можуть виробляти боєприпаси, необхідні Україні.