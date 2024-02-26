Мінрозвиткугромад: Ми не припиняємо діалог з Польщією щодо питань блокування кордону

Як передає Укрінформ про це повідомила пресслужба українського міністерства.

Зазначається, що чергова розмова відбулася за ініціативи української сторони між заступником міністра Сергієм Деркачем та Павелом Ганцажем, заступником міністра інфраструктури Польщі.

«Отримуємо сигнали про начебто приєднання до блокади польських фермерів також і перевізників. Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось наше міністерство. Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли. <...> Питання, які досі не вирішені, – зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі», – наголосив Деркач.

Заступник міністра також повідомив польську сторону про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду, тобто без черг. Міністерство відновлення фіксує такі випадки та очікує на них офіційної реакції.

Під час розмови Деркач окремо зупинився на тому, що питання продовження «транспортного безвізу» є для України важливим та терміновим. Тому Міністерство відновлення звернулось до Єврокомісії з проханням пришвидшити процес підготовки до продовження Угоди про лібералізацію, провести зустрічі та перемовини.

Водночас, навіть за умови неповернення перевізників на кордон, ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів та вже вийшла за всі межі цивілізованого протесту.

За інформацією міністерства, нині з польського боку кордону заблокованими залишаються більше 2 тис. вантажівок.

З огляду на складну ситуацію, за підтримки Міністерства відновлення та у співпраці із благодійної організацією Global Empowerment Mission (GEM) та Фонду Говарда Баффета волонтери забезпечують водіїв гарячими обідами.