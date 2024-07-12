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Посли ЄС вперше в історії погодили виділення військової допомоги з Європейського фонду миру Вірменії
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Столтенберг назвав ім’я старшого представника НАТО в Україні
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Голова НКРЕКП проти введення єдиного тарифу на розподіл електрики
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18:30
Роберта Мецола стала новою президенткою Європарламенту
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МО Британії: У разі мобілізації росія планує не випускати потенційних призовників з країни
- 14:21
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15:23
Spiegel: Німеччина вдвічі скорочує допомогу Україні у наступному році
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13:19
Україна отримає від Японії 3,3 мільярда доларів у кредит, - ЗМІ
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15:23
Єврокомісар: План допомоги Україні з прибутків від заморожених російських активів буде обговорюватися наступного тижня
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12:16
Разумков: Мобілізація негативно позначається на економіці України
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Підласа: У Держбюджеті 2024 "діри" в 400-500 млрд грн
- 15:23
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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