ЦНС: Серед окупантів шириться невдоволення через затримки виплат грошового забезпечення

Про це в понеділок, 26 лютого, повідомив Центр національного спротиву.

"Окупанти отримують грошове забезпечення нерегулярно і з затримками. За даними Центру національного спротиву, в деяких підрозділах російських окупаційних військ виплати не проводились з грудня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

ЦНС розглядає кілька причин затримок з виплатами грошового забезпечення окупантам:

• брак коштів у російському бюджеті: рф витрачає величезні кошти на війну в Україні, тому їй не вистачає грошей на виплати окупантам;

• корупція: російські офіцери часто крадуть гроші, призначені для виплат солдатам;

• проблеми з логістикою: через постійні бойові дії кремль не в змозі забезпечити перевезення готівки в окуповані райони і в місця бойових зіткнень.

"Особливо обурені ті, хто воює на передовій. Вони вважають, що ризикують життям задарма. Затримки з виплатами призвели до демотивації та бунту серед окупантів. Деякі з них почали відмовлятися від виконання бойових завдань. Це свідчить про те, що бойовий дух окупантів падає. російське командування не може мотивувати своїх солдатів ні грошима, ні ідеологією", - роблять висновок у ЦНС.

Зазначається, що така ситуація може призвести до збільшення кількості випадків мародерства й розбою проти цивільного населення.