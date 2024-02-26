Зеленський: Ситуація в Україні складна, але повністю контрольована

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, передає УНН.

«Щоб не забирати час, тому що говорити можна дуже довго. Питання, що у нас на полі бою, що з економікою, яка ситуація з нашими партнерами, як суспільство сусідів підтримують нас, або не підтримують. Дуже багато і так один словом сказати складно. Використовуючи мову наших військових, коли я запитую: "що там у нас сьогодні на полі бою?", використовуючи їх слова відповім на ваше питання: ситуація складна, але повністю контрольована», - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, яка оцінка президента щодо становища в Україні.

Нагадаємо, в уряді Болгарії планують обговорити питання про підписання з Україною угоди про гарантії безпеки, провести відповідні консультації, після чого буде прийняте рішення.