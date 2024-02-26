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Зеленський підписав закон про звільнення військових-строковиків у запас

27.02.2024 / 12:16
Президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення військових-строковиків у запас.

Про це свідчать дані на картці законопроєкту №11035, передають Українські Новини.

Згідно з ним, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом Президента.

Строковики не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

У пояснювальній записці вказано, що реалізація проєкту закону надасть можливість звільнити у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Для звільнення строковиків Президент також має видати указ.

Зеленський
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