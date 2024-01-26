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ДПСУ: У Польщі в сторону України у черзі стоять близько 1300 вантажівок

29.01.2024 / 16:25
Наразі у Польщі в сторону України у черзі стоять близько 1300 вантажівок, однак інтенсивність перетину кордону вантажним транспортом залишається досить високою.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, рух вантажних транспортних засобів наразі ніде не блокується, а отже активність та інтенсивність перетину кордону вантажівками залишається досить високою.

"На тих чотирьох напрямках на кордоні з Польщею, де блокувався рух, активність перетину досить велика, близько 3000 транспортних засобів щодня перетинає кордон на цих чотирьох напрямках як на в'їзд в Україну, так і на виїзд", - повідомив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що останніми днями відзначається збільшення черги на території Польщі у бік України – станом на ранок 28 січня кількість вантажівок складає близько 1300 одиниць. Разом з тим, за словами Демченко, при нинішній інтенсивності перетину кордону водіям "не доведеться довго чекати".

Демченко, ДПСУ
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