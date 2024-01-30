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Rheinmetall збудує новий завод з виробництва боєприпасів для постачання їх в Україну

30.01.2024 / 15:23
Концерн Rheinmetall збудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів, що буде, зокрема, поставляти снаряди Україні.

Про це заявив гендиректор компанії Армін Паппергер, повідомляє німецьке видання Bild в понеділок, 29 січня.

Він відкинув звинувачення в повільному постачанні.

"Темп швидкий: те, що раніше займало десять років, тепер виконується за кілька місяців. Тепер ми в рекордно короткі терміни збудуємо новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання", - запевнив посадовець.

Паппергер також звернув увагу на непогану співпрацю між урядом Німеччини та збройовою промисловістю.

"У військових закупках багато що змінилося на краще. Тільки Rheinmetall минулого року отримала від федерального уряду замовлення або рамкові угоди на суму понад 10 млрд євро - для Бундесверу та України. Цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 мільярдів", - зазначив генеральний директор концерну.

Rheinmetall, снаряди, Паппергер
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