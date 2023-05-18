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Укроборонпром підтвердив співпрацю з компанією Rheinmetall

18.05.2023 / 15:23
Державний концерн Укроборонпром та німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство з метою зміцнення оборонної промисловості України та її нацбезпеки шляхом створення спільного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрома.

Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.

Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.

Укроборонпром, Rheinmetall
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