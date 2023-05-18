Лубінець розповів, за яких умов українців з паспортом рф не будуть вважати злочинцями

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, до нього все частіше надходять від громадян звернення, пов’язані з примусовою паспортизацією на тимчасово окупованих росією територіях України. Користуючись вразливим становищем українців, ворог примушує їх оформляти громадянство рф.

"Інформую, що примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України визнається грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема, відповідно до статті 45 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до Четвертої Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року", - зазначив Лубінець.

Він нагадав, що також згідно зі статтею 25 Конституції України, кожен має право на зміну громадянства, що виключає можливість визнання результату примусової зміни громадянської належності.

Як наголосив омбудсмен, це право не може бути скасовано в будь-якому випадку і щодо будь-якої країни.

"Відтак протиправні дії окупаційних органів щодо примусової автоматичної паспортизації, є негуманними й такими, що суперечать принципам поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях, зокрема, встановленим положенням Четвертої Женевської конвенції", - зауважив Лубінець.

Він додав, що у більшості випадків отримання псевдопаспорта країни-агресора є вимушеним кроком, коли йдеться про збереження життя та здоров’я особи або членів родини і використовується для виїзду з тимчасово окупованої території через треті країни.

"Наголошую, особи, які змушені отримувати паспорт рф за таких обставин, не можуть вважатися злочинцями, радше – жертвами злочину", - підкреслив Лубінець.