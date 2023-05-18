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FT: Захід до осені може почати чинити "величезний тиск" на Україну задля початку переговорів

19.05.2023 / 12:16
Наступні п’ять місяців війни в Україні можуть стати чи не останнім шансом українських військ переламати хід бойових дій повністю на свою користь. Про це повідомляється у статті Financial Times із посиланням на джерела серед високопосадовців США.

Джерела видання в адміністрації президента США Джо Байдена кажуть, що союзники Києва почали побоюватися, що невдовзі досягнуть максимуму в питанні військової допомоги для України.

У статті зазначається, що затверджених на сьогодні пакетів допомоги для України має вистачити на період до п’яти місяців. Водночас одне з джерел видання вважає, що Захід зможе ще протягом двох років зберігати підтримку на поточному рівні.

Автор статті вказує – якщо українські сили не досягнуть успіхів на полі бою в наступні п’ять місяців, то Захід до осені може почати чинити "величезний тиск" на Україну задля початку переговорів.

Байден
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