FT: Захід до осені може почати чинити "величезний тиск" на Україну задля початку переговорів

Джерела видання в адміністрації президента США Джо Байдена кажуть, що союзники Києва почали побоюватися, що невдовзі досягнуть максимуму в питанні військової допомоги для України.

У статті зазначається, що затверджених на сьогодні пакетів допомоги для України має вистачити на період до п’яти місяців. Водночас одне з джерел видання вважає, що Захід зможе ще протягом двох років зберігати підтримку на поточному рівні.

Автор статті вказує – якщо українські сили не досягнуть успіхів на полі бою в наступні п’ять місяців, то Захід до осені може почати чинити "величезний тиск" на Україну задля початку переговорів.