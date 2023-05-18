Рувін: Висновки КНДІСЕ лягають в основу заяв від українців до МКС

Про це у коментарі УНН розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

«Створення міжнародного Реєстру збитків, завданих Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, безумовно, дуже важливий крок у загальному процесі притягнення країни-терористки до відповідальності та роботі щодо розробки Міжнародного компенсаційного механізму збитків для України і наших громадян. Висновки Київського НДІСЕ вже лягають в основу заяв від українців до Міжнародного кримінального суду про відшкодування шкоди, спричиненої агресією росії. Вони підтвердять заподіяння особистої шкоди потерпілим та вимогу про її відшкодування. Це складний процес, але його запущено, і з кожним днем робота набиратиме обертів», − зазначив Олександр Рувін.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановлюють обсяг збитків, які були заподіяні фізичним та юридичним особам у результаті російської воєнної агресії. Основними напрямами таких досліджень є пошкодження та знищення рухомого та нерухомого майна, збитки у вигляді упущеної вигоди для підприємств та організацій, а також вплив техногенних джерел на об’єкти довкілля та природні ресурси.

Загалом фахівці КНДІСЕ встановлюють обсяг збитків за понад 10 експертними спеціальностями.

Зокрема, експерти встановлюють розмір збитків для власників пошкоджених чи знищених росіянами транспортних засобів, обладнання, сировини та споживчих товарів, житлових будинків, державних і комерційних об’єктів інфраструктури, магазинів, офісів, складських приміщень тощо. Під час проведення судової експертизи фахівці КНДІСЕ також визначають витрати на створення (придбання) сучасного еквівалентного майна.

У межах економічних досліджень діяльності, експерти КНДІСЕ визначають прямі збитки, а саме балансову вартість знищеного майна на підприємствах, та збитки у вигляді упущеної вигоди, оскільки багато представників бізнесу зазнали значних непрямих збитків (зменшення доходів, втрата чи пошкодження активів, неотримання запланованих прибутків, втрата контрагентів тощо).

Ще одним напрямком роботи експертів КНДІСЕ є визначення розміру збитків через екологічні проблеми, спричинені воєнними діями: вплив техногенних джерел на об’єкти довкілля, значні пошкодження ґрунтового покриву, забруднення води тощо. В інституті зазначили, що обстріли військовими рф українських територій спричиняють викиди токсичних речовин, включаючи важкі метали та хімічні отрути, які забруднюють ґрунт (знижують його родючість, а іноді роблять непридатними для господарського використання) та воду. Шкода, завдана природним ресурсам України через воєнні дії росіян, може бути довгостроковою й мати наслідки для довкілля та здоров'я людей.