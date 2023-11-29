Reuters: Rheinmetall планує випустити перші бронемашини в Україні вже наступного року

За словами Паппергера, він очікує, що угоду з Україною про будівництво броньованих транспортних машин Fuchs, названих на честь німецького слова "лисиця", і бойових машин піхоти Lynx, буде укладено до початку наступного року.

"Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx - протягом 12-13 місяців", - сказав він.

Зазначається, що в жовтні Україна оголосила про створення спільного оборонного підприємства з Rheinmetall AG, щоб допомогти в місцевому виробництві деяких ключових видів техніки, а також для обслуговування і ремонту західної зброї, відправленої Києву проти повномасштабного вторгнення Росії.

Як пише Reuters, українські чиновники сподіваються, що співпраця із західними виробниками зброї допоможе відродити вітчизняну збройову промисловість, яка страждала від неефективності та відсутності прозорості протягом багатьох років до вторгнення Росії.