Мінреінтеграції: У рамках проєкту SEED постраждалі від агресії рф підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати гранти

Конкурс оголошено в рамках реалізації проєкту "Забезпечення розширення економічних прав і можливостей для відновлення та розвитку жінок" (SEED) французької неурядової організації ACTED.

Участь у конкурсі можуть взяти постраждалі від збройної агресії росії підприємства, які очолюють жінки. Основною метою проєкту SEED є підвищення економічної безпеки жінок і надання можливостей для їхньої самореалізації та розвитку.

Гранти можуть надаватися таким групам підприємницької діяльності залежно від ситуації, в якій вони опинилися: тим, хто потребує зовнішньої фінансової підтримки для відновлення своєї економічної діяльності; тим, хто потребує зовнішньої підтримки, щоб зберегти свою економічну діяльність; тим, хто демонструє спроможність і потенціал для розширення та створення нових робочих місць у своїх регіонах.

Сума гранту становить до 400 тис грн. Кінцевий термін подання заявок - 22 грудня 2023 року.

Ініціатива здійснюється за підтримки Міністерства зовнішньої політики Канади.