Rheinmetall отримав замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для України

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

"Компанія Rheinmetall отримала великосерійне замовлення на постачання артилерійських боєприпасів для України. Технічному підприємству з Дюссельдорфа доручено поставити Києву артилерійські снаряди на суму близько 142 мільйонів євро", — повідомила пресслужба концерну.

Зазначається, що замовлення охоплює виготовлення снарядів, детонаторів, метальної та запалювальної речовин.

У Rheinmetall повідомили, що замовником виступила одна з країн НАТО. Що це за країна, пресслужба компанії не уточнила.

Очікується, що снаряди в рамках цього замовлення буде поставлено Україні у 2025 році.

При цьому у 2024 році має відбутися передача близько 40 тисяч снарядів за більш раннім замовленням.