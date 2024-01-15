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Умєров: Україна ініціювала напрацювати механізм виведення з нашої території російських військ

15.01.2024 / 18:30
У Давосі Україна ініціювала напрацювати механізм виведення з нашої території російських окупаційних військ.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

Очільник оборонного відомства повідомив, що презентував на нараді у Давосі шостий пункт української Формули миру, який потребує повного виведення російських військ із території України.

«Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій із тимчасово окупованих територій», – зазначив міністр.

За його словами, пропонується створити на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки міжнародну робочу групу, яка має розробити механізм виведення військ РФ.

Умєров
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