Умєров: Україна ініціювала напрацювати механізм виведення з нашої території російських військ

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

Очільник оборонного відомства повідомив, що презентував на нараді у Давосі шостий пункт української Формули миру, який потребує повного виведення російських військ із території України.

«Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій із тимчасово окупованих територій», – зазначив міністр.

За його словами, пропонується створити на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки міжнародну робочу групу, яка має розробити механізм виведення військ РФ.