Войти | Зарегистрироваться
22:23

вторник,
16 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

У Reuters розповіли про те, як російські окупанти викрадали українських дітей

15.01.2024 / 17:27
Агентство Reuters опублікувало розслідування про те, як російські окупанти і колаборанти викрадали дітей з тимчасово окупованих територій України.

Видання протягом шести місяців розслідувало долі викрадених дітей, які осиротіли або були розлучені із родинами.

Одними з них були 16-річні Ліза Бацура і Зорік Ібрян із Херсона - учні Генічеського професійно-технічного училища № 27. На початку 2023 року в училищі була окупантка, уповноважена російської федерації з прав дитини марія львова-бєлова.

Підлітків завезли у табори в тимчасово окупованому Криму, де їм забороняли носити речі синьо-жовтих кольорів і змушували вчити напам'ять російський гімн.

Reuters також відстежило переміщення 48 дітей-сиріт з Херсона, яким на момент вивезення було п'ять років або менше.

46 дітей із цієї групи перебували у двох дитячих будинках і санаторії у Криму.

Ще двоє перебувають у російській федерації. Один із них - Ілля Ващенко, якому цього місяця виповнюється чотири роки. Окупанти видали дитині російське свідоцтво про народження 26 вересня минулого року у РАГСі в Подольську, що неподалік москви.

Другу дитину - дворічну Маргариту Прокопенко - удочерив депутат російської держдуми Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою. Дитині змінили ім'я на Марина Миронова.

Reuters повідомили, що за вивезенням українських дітей стоїть "величезна машина з депортації, розміщення та перевиховання".

У депортації двох груп сиріт із Херсона брали участь львова-бєлова, члени російської держдуми, "чиновники" в окупованому Криму і колаборанти серед українських лікарів і вчителів.

росіяни використовували дітей для пропагандистських відеороликів.

"Братів і сестер розділили, вразливу молодь налаштували один проти одного, дітей дошкільного віку залишили без кровних родичів. І сховали від сторонніх очей", - пишуть Reuters.

Джерело Reuters у Криму розповіло, що за вказівкою колаборанта сергія аксьонова будь-яка інформація про викрадених українських дітей-сиріт оголошена суворо конфіденційною.

Reuters, діти
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 января
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.