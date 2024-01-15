Войти | Зарегистрироваться
22:23

вторник,
16 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Що не так з компанією-постачальником харчів для ЗСУ, з якою МО не розриває контракт

15.01.2024 / 16:43
9 січня замміністра оборони Віталій Половенко зазначив, що МО розірвали усі контракти з фірмами, афілійованими з родиною Гринкевичів, крім одного - на поставку продуктів харчування.

Мова йде про контракт з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» — тендер на 620 млн грн(ціна булла знижена до 471 млн грн).

Що в розумінні Міноборони означає «компанія афілійована з Гринкевичем»?

До 1 червня 2023 року бенефіціарами компанії були дружина та донька Гринкевича. Потім фірму переписали на Володимира Тимківа.

Вказана ТОВ фігурує в судовому рішенні відсерпня 2022 року по справі № 757/20864/22-к  —шахрайське заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах при постачанні для ЗСУ. Через неї, зокрема, відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом, повідомляє ТГ канал «Чесні новини України».

Договір про постачання їжі був підписаний 6 грудня 2023 року — тобто вже при новійкоманді в Міноборони.

Чи могли Гринкевичі продати компанію і наразі її діяльністю займається інша людина? В теорії - так. А на практиці?

У контракті між ТОВ та Міноборони, який булопідписано в грудні 2023 року,  серед деталей про постачальника вказана фактична адреса— та, куди просять надсилати листи. Це бізнес-центр «Технопарк» у Львові - вся будівля з 2022 року належить компанії сина Гринкевича Роману «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ».

До речі, вказана компанія Романа Гринкевича та компанія-постачальник харчів фігурують в кримінальній справі 2022 року про розкрадання грошей МО.

Технопарк, Гринкевич, Тимків
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 января
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.