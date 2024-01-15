Що не так з компанією-постачальником харчів для ЗСУ, з якою МО не розриває контракт

Мова йде про контракт з ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» — тендер на 620 млн грн(ціна булла знижена до 471 млн грн).

Що в розумінні Міноборони означає «компанія афілійована з Гринкевичем»?

До 1 червня 2023 року бенефіціарами компанії були дружина та донька Гринкевича. Потім фірму переписали на Володимира Тимківа.

Вказана ТОВ фігурує в судовому рішенні відсерпня 2022 року по справі № 757/20864/22-к —шахрайське заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах при постачанні для ЗСУ. Через неї, зокрема, відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом, повідомляє ТГ канал «Чесні новини України».

Договір про постачання їжі був підписаний 6 грудня 2023 року — тобто вже при новійкоманді в Міноборони.

Чи могли Гринкевичі продати компанію і наразі її діяльністю займається інша людина? В теорії - так. А на практиці?

У контракті між ТОВ та Міноборони, який булопідписано в грудні 2023 року, серед деталей про постачальника вказана фактична адреса— та, куди просять надсилати листи. Це бізнес-центр «Технопарк» у Львові - вся будівля з 2022 року належить компанії сина Гринкевича Роману «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ».

До речі, вказана компанія Романа Гринкевича та компанія-постачальник харчів фігурують в кримінальній справі 2022 року про розкрадання грошей МО.