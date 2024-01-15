Войти | Зарегистрироваться
22:23

вторник,
16 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Шмигаль: Україна розраховує підписати угоди у сфері безпеки ще з 30 країнами

15.01.2024 / 16:25
Шмигаль: Україна розраховує підписати угоди у сфері безпеки ще з 30 країнами
Україна розраховує підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі єдиного телемарафону.

Він зазначив, що угода з Великою Британією – перша, але не остання. Вона стала еталоном, який встановлює планку співробітництва. Надалі документи підписуватимуться з іншими країни, які підтримали "Спільну декларацію про підтримку України", серед них – країни G7.

За словами Шмигаля, поточні 10-річні домовленості з Британією можливо продовжувати до 100 років.

"Важливий момент, що фінансова підтримка передбачається не лише на один рік, а протягом усіх 10 років дії цієї угоди, і далі після завершення 10-річного терміну", – додав очільник уряду.

При цьому він звернув увагу, що документ має двосторонній формат, тому Україна також протягом 24 годин реагуватиме, якщо рф захоче атакувати Британію.

Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 января
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.