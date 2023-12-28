Кабмін: Для економії електроенергії українці можуть перейти на багатотарифний облік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміна.
У червні 2023 року в Україні введено єдиний тариф на електроенергію - у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину. Окрім цього зросла вартість розподілу світла на 25-50%.
Збільшення тарифу на електроенергію позначиться на сумах у платіжках за світло для населення. В середньому сума підвищення складатиме до 250 гривень.
Як економити?
Для економії українці можуть перейти на багатотарифний облік. В Україні діє двозонний та тризонний тариф.
Відповідно від тарифу вартість електроенергії залежатиме від часу споживання. Це значить, що у пікові години вартість електроенергії буде нараховуватись за повним тарифом, а в не пікові - набагато дешевшою.
Двозонні тарифи:
- з 23:00 до 7:00 - 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу).
- з 7:00 до 23:00 - 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).
Тризонні тарифи:
- з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу).
- з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 - 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).
- з 23:00 до 7:00 - 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).
Що необхідно для переходу на інші тарифи?
Для цього через онлайн-платформу "Персональний кабінет" необхідно подати заяву на веб-сайті місцевого обленерго. Потім споживачу на електронну пошту надійде рахунок за оплату переходу на новий облік.
Після здійснення оплати, процес переведення на багатотарифний облік займе до 2 тижнів.
Також можна звернутися особисто в Центр обслуговування клієнтів свого міста або за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.