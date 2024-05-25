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В Україні підвищують тариф на електроенергію на 80% з 1 червня, - ЗМІ

30.05.2024 / 16:25
З 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте майже на 80%.

Як пише delo.ua, про це повідомило РБК-Україна, посилаючись на власні джерела в Уряді і на ринку.

За інформацією видання, рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня.

"З 1 червня за споживання до 100 кВт планується залишити колишнім — 2,64 гривень, на все, що більше буде новий тариф — 4,8 гривень", — заявив співрозмовник видання, додавши, що  проект рішення вже є.

Таким чином, якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі — 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі — 792 гривень).

Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.

тарифи, Кабмін, електроенергія
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