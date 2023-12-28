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Вікіпедія оприлюднила найпопулярніші статті серед українців

10.01.2024 / 17:27
Громадська організація "Вікімедіа Україна" проаналізувала статистику українського розділу найбільшої онлайн-енциклопедії та виділила найпопулярніші статті 2023 року.

Про це повідомив сайт організації.

Найпопулярнішою стала стаття про Україну, за 2023 рік її переглянули 1,6 мільйона разів.

На другому місці - стаття "російське вторгнення в Україну (з 2022)", понад 1,3 млн переглядів.

Третя - стаття про українського поета Тараса Шевченка.

З-поміж сучасників популярними були статті про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, президента Володимира Зеленського і начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Багато переглядів отримали статті про загиблих командира 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Також українці цікавилися володимиром путіним та євгенієм пригожиним.

Популярними є статті, повʼязані з захистом України від російської агресії: Збройні сили України, 3 окрема штурмова бригада, 47 окрема механізована бригада, російсько-українська війна (з 2014).

Серед інших популярних статей на воєнну тематику були Військові звання України, Десантно-штурмові війська та сімейства російських ракет Х-22, "Іскандер" (ОТРК), Х-47М2 "Кинджал".

У десятці найпопулярніших культурних сторінок:

  • Шевченко Тарас Григорович - 941 930 переглядів.
  • Українська абетка - 660 478 переглядів.
  • Леся Українка - 608 262 перегляди.
  • Гімн України - 565 305 переглядів.
  • Франко Іван Якович - 432 803 перегляди.
  • "Мавка. Лісова пісня" - 415 172 переглядів.
  • Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb - 406 700 переглядів.
  • Костенко Ліна Василівна - 331 861 перегляд.
  • Кузьма Скрябін - 301 838 переглядів.
  • "Ой, у лузі червона калина" - 291 833 перегляди.

Найпопулярнішою статтею взагалі стала сторінка "Україна" - її переглянули 1 662 743 разів.

Серед історичних постатей окрім Шевченка, Лесі Українки та Франка українці хотіли більше дізнатися про Степана Бандеру.

Також українці багато читали про різні історичні теми: Перша та Друга світові війни, Київська Русь, Волинська трагедія та Голодомор (1932-1933).

Вікіпедія, Вікімедіа Україна
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