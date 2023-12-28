Штупун: На фронті спостерігається збільшення кількості російських військових, які відмовляються йти в наступ

Як пишуть Українські новини, про це він розповів в етері "Еспресо".

"Що примітно, скажімо так, зараз як тенденція, що у зв'язку зі зростанням санітарних і безповоротних втрат, а також похолодання, збільшується кількість російських військовослужбовців, які відмовляються йти в наступ. Тобто в обороні вони згідні стояти, а в наступ, проводити штурмові дії не хочуть. Адже, навіть незначне поранення при морозах і нинішньому рівні польової медицини рф може завершитися і завершується в більшості випадків смертю", – розповів він.

За словами речника, для стимулювання до штурмових дій до таких підрозділів прибувають представники вищого командування росії і залякують військових – погрожують розстрілами, здійснюють фізичне насилля.

"Приниження, як моральне, так і фізичне. Тобто посадки в якісь ями голими і так далі", – роз'яснив він.

Штупун уточнив: "Наприклад, свіжомобілізовані, які тільки потрапили на фронт, ще не розуміють, куди вони потрапили. Вони не бачили тих жахіть. Відмовляються саме ті, що сходили в один, два або три штурми, і якось вижили. Їм іти туди вже страшно".

Говорячи про кількість російських відмовників, Штупун зазначив, що все залежить від підрозділу та контингенту.

"Навіть скажу так, що якісь зеки інколи бунтують більше, ніж звичайні військовослужбовці. Дня 3-4 тому близько 40 окупантів, тобто цілий взвод, самовільно покинув окопи і намагався втекти зі зброєю десь у бік Криму. Була інформація, що їх виловлюють і намагаються повернути назад", – поінформував він.

Штупун повідомив, що за останні 4 дні 30 осіб здалися в полон. За його словами, це відбувається по-різному: "Інколи це залишки штурмових груп. Наприклад, йде група з 10 людей, 7-8 людей загинули, а 2 або 1 ідуть за квадрокоптером до наших позицій. Оператори БПЛА їх ведуть, щоб вони здавалися в полон. Інколи наші розвідувальні групи або штурмові підрозділи захоплюють зненацька на деяких позиціях. Деякі виходять за домовленістю за програмою "Хочу жити". Але в основному росіяни здаються в бою".